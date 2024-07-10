Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü halk sağlığının korunması adına kent genelinde vektörle mücadele ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

SİVAS (İGFA) - Ekiplerin çalışmaları çarşı, pazar, park, piknik ve mesire alanı gibi ortak kullanım alanlarında yoğunlaşırken; buraların yanı sıra foseptik, rögar, çöp konteynerleri, şehir çevresindeki ahırlar, dere yatakları, gölet, sulak alanlar gibi vektör üremesine müsait olan alanlarda da rutin olarak ilaçlama işlemi sürdürülüyor.

Sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği, çeşitli kemirgenler gibi vektörlere karşı mücadeleyi Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ilaçlar ile yürüten Belediye ekipleri, ekosistemi bozmamak adına insan sağlığına zararı olmayan türlerin yok edilmemesi konusunda hassasiyet gösteriyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede vatandaşların vektörle mücadele konusunda dikkat etmesi gereken hususlara da yer verildi.

Buna göre;

- Çöplerin ağzı açık olarak atılmaması, poşetlerde ya da kapaklı bidonlarda saklanması,

- Mutfak atıklarının ve yiyeceklerin açıkta bırakılmaması,

- Sivrisineklerin durgun suda üremeleri hasabiyle ağzı açık halde bulunan durgun suların (kova, bidon, lastik, havuz, kuyu, birikinti, vb.) ortadan kaldırarak üzerinin kapatılması,

- Çiçek saksıların altında bulunan tabakların kuru tutulması ile sivrisinek üremesinin önüne geçileceği ifade edildi.

Ayrıca müdürlük tarafından yapılan bilgilendirmede; lamba ışığına gelen haşerelerin genellikle halk tarafından sivrisinekle karıştırıldığı hatırlatılarak bu haşerelerin mevsim geçiş sürecinin sonunda ortadan kalktığı kaydedildi.

Ortak kullanım alanlarının dışındaki ev ve iş yerlerinin bahçeleri, apartman boşlukları ve bodrum katlar için ücret karşılığında ilaçlama hizmeti almak isteyen vatandaşların (0346) 221 0110 (Dahili: 1830) numaralı telefonu arayarak ilaçlama hizmet talebinde bulunabileceği hatırlatıldı.