Afyonkarahisar Valiliği ve hayırsever iş insanlarının desteğiyle Bolvadin'e kazandırılacak Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin kaba inşaatı için protokol imzalandı. Yapım maliyeti 30-40 milyon TL olacak ve tüm giderler bağış yoluyla karşılanacak.

Abdulkadir DURGUT / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Bolvadin'de Devlet Hastanesi yanına yapılacak 4 yıllık Sağlık Bilimleri Fakültesi için önemli bir adım atıldı.

Fakülte binasının kaba inşaatının hayırsever iş insanları Abdulkadir ve Hamza Emrullahoğlu tarafından karşılanmasına ilişkin protokol, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından imzalandı.

Protokol törenine Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Adem Aslan, Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, siyasi ve yerel temsilciler ile üniversite ve şirket yetkilileri katıldı.

Yetkililer, hayırsever desteğinin fakülte projesini somut yapım sürecine taşıdığını ve Bolvadin'in eğitim ile sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirtti.