Volkan Demirel, NTV ekranlarında her çarşamba yayınlanan Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu.

Volkan Demirel, canlı yayında çocukluğundan bu yana yaşadıklarını anlattı. Amcasının oğlu ile pazarda çorap sattığını kaydeden Volkan Demirel, iki kız çocuğu ile yaşadıklarını da dile getirdi. Volkan Demirel'in canlı yayında anlatığı aile notları:

VOLKAN DEMİREL: KIZLARIM BENİM HERŞEYİM

İlk futbol ayakkabımı annem aldı, o gece kramponlarımla uyudum

Çok iyi bir kaleci olduğumu düşünmüyorum

Zeynep'i ilk gördüğümde seninle evleneceğim dedim

Kızlarım benim her şeyim, oğlum olmasını da isterdim...

Çok iyi bir kaleci olduğumu düşünmüyorum; bulunduğu yerin kıymetini çok iyi bilen bir insandım o yüzden Fenerbahçe'de 20 sene kaldım

Kızlarım benim her şeyim. Oğlum olmasını isterdim, ama olmadı. Kızım Yade eşimden daha fazla soru soruyor ama çok hoşuma gidiyor, kızlarımla arkadaş gibi olmaya çalışıyorum...

Romantik değilim hiç çiçek almışlığım yoktur. Çiçek almam, yoldan geçerken papatyayı koparıp veririm, bizim tarih kavramımız da yoktur, tarihlere çiçeğe hediyeye takılı kalmayız. Bizim için önemli olan benim onun, onun benim yanımda olmamdır, birbirimizi çok iyi tamamlayan bir çiftiz. Şiddetli kavgalarımız tabii ki var, günün sonunda bir karara varır ve konuyu öyle kapatırız, Allah'a çok şükür 2 çocuğumuz da var, çekirdek bir aileyiz.

GORALI YEMEK İÇİN PARA BİRİKTİRİRDİM

Çocukluğum çok güzel geçti, ama varlıklı bir çocuk değildim. Antrenmanlara gitmek için Kocamustafapaşa'da minibüs yerine otobüsü bekleyip, Goralı yemek için paramı biriktirdiğimi çok iyi bilirim. Pazarda amcamın oğluyla çorap sattığımı çok iyi bilirim. Babamdan ve kendi çocukluğumdan öğrendiklerimle yola çıktım.

ZEYNEP'İ İLK GÖRDÜĞÜMDE SENİNLE EVLENECEĞİM DEDİM

Benim düşündüğüm inandığım şeyler gerçekleşti. Zeynep inanmazdı bana, ilk gördüğümde 'seninle evleneceğim' dedim ona. Sen herkese bunu söylüyorsun dedi, benim dediğim oldu, inandığım her şeyi gerçekleştirdim şu ana kadar...

Volkan Demirel Kimdir ?

27 Ekim 1981 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğmuştur. Kaleciliğe ortaokul takımında başladı. Okul takımında genelde orta saha mevkiinde görev yapan Volkan, takımın kalecisinin takımdan ayrılmasının ardından kaleye geçti. Volkan bunun ardından okul takımındaki arkadaşlarıyla Kartalspor'a transfer oldu.

Kartalspor'da ilk resmi maçına 24 Eylül 2000 tarihinde Sarıyerspor maçında çıkan Volkan Demirel, bu maçta kalesinde 2 gol görmüştür ve maç 2-2 bitmiştir. Kartalspor'da Servet ve Egemen gibi millî futbolcularla forma giyen Volkan, bu takımda 51 maçta forma giydi ve burada geçirdiği iki yılın ardından 2002-03 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Fenerbahçe

Fenerbahçe'deki kariyeri 29 Haziran 2002'de TSV Dorfen ile yapılan hazırlık maçı ile başladı. İlk resmi maçına Rüştü Reçber'in sakatlığı nedeniyle 26 Nisan 2003'te Samsunspor karşısında çıkmıştır. Maçın ilk dakikalarında kalesinde gol görmüştür fakat Johnson'ın attığı golle karşılaşma 1-1 sonlanmıştır. Ayrıca Volkan, bu maçta 24 numaralı formayı giymiştir. 2002-03 sezonunda Süper Lig'de Fenerbahçe-Diyarbakırspor maçında çıkan tartışmaya yedek kulübesinden karışıp kırmızı kart gören Volkan, 2002-03 sezonunda başka maçta şans bulamamıştır.

Volkan Demirel 2015-16 Sezonunun ilk 15 haftası itibarıyla ligde 15 maçın tamamında ilk 11 de yer aldı ve kalesinde 12 gol gördü diğer yandan Şampiyonlar ligi ön elemede 2 maça çıkan Volkan Demirel bu 2 maçta kalesini gole kapatamadı ve kalesinde 3 gol birden gördü. Avrupa ligi elemelerinde ise 2 maça çıkan Volkan Demirel bu maçlarda kalesini gole kapatmayı bildi ve gol yemedi. UEFA Avrupa Ligi gruplarında da 1 maça çıktı ve bu maçta da kalesinde gol görmedi.

Millî takım kariyeri

2001 yılında 4 kez Türkiye U-20 Millî Takımı'na çağrıldı. Türkiye Millî Takımı'na ilk kez 2004 yılında çağrıldı. Millî takım ile ilk maçına 28 Nisan 2004 tarihinde, Belçika'ya karşı dostluk maçında giydi. Volkan Demirel maça ikinci yarıda Rüştü Reçber'in yerine girdi.

Maç 3-2 Türkiye'nin galip gelmesi ile sonuçlandı. 2016 Avrupa Şampiyonası A Grubundaki Türkiye-Kazakistan maçı öncesindeki ısınma sırasında kendisine yapılan ıslıklı,küfürlü tezahüratlar sonucu sahayı terk etti. O tarihten bu yana Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından bir daha kadroya alınmadı.