Vodafone, geleceğin iletişim teknolojilerini bugünden hayata geçirmek amacıyla 5G Advanced teknolojileri üzerine yürüttüğü çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Vodafone, 10’dan fazla ülkede hayata geçirdiği 5G teknolojisindeki global tecrübesiyle, Türkiye’de 5.5G’yi müşterilerine en hazır hale getirme hedefi doğrultusunda ilerliyor.

Şirket, son dönemde gerçekleştirdiği 10 Gbps+ hız, RedCap CPE ve Passive IoT testleri ile 5.5G'nin sunduğu üstün performansı bir kez daha gözler önüne serdi.

Kullanıcılara fiyat ve kurulum zamanı olarak daha erişilebilir ev interneti imkanı sağlayacak olan RedCap (Reduced Capability) CPE’lerini 5.5G’de test etti.

Bu testler, 5.5G SA (Standalone) çekirdek şebeke mimarisi kullanılarak gerçekleştirildi ve yüksek verimlilik ile düşük gecikme süresi sağlandı. Türkiye’de ilk kez testi gerçekleştirilen ve spektrum verimliliğini artırarak frekans bantlarının daha etkin kullanılmasına olanak sağlayan RedCap CPE’ler, normal 5G modemlerine göre daha uygun fiyatlara sahip olacak. Böylece, hem kullanıcılar için daha kolay erişim imkanı sağlanacak, hem de operatörler şebekelerini daha fazla kullanıcıya hizmet verecek şekilde kullanabilecek. Bu doğrultuda yapılan testlerde, RedCap CPE’lerin kullanıcı deneyimini yüzde 30’dan fazla iyileştirdiği ve güç tüketiminde yüzde 50 tasarruf sağladığı görüldü.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, 5G'ni,n sadece bireysel kullanıcılar için değil, aynı zamanda endüstriyel ve ticari uygulamalar için de büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Vodafone olarak, 5G Advanced teknolojilerinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu testler, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi. 5G'nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajları ile bağlantılı bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.