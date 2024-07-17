26 Temmuz'da başlayacak ve milyonlarca spor meraklısının ilgisini üzerine toplayacak olan Paris Yaz Olimpiyatları'na yönelik siber uzmanlar, dolandırıcıların, izleyicilerin parasını ve verilerini hedef aldığı dolandırıcılık faaliyetlerinde bir artış olduğuna dikkat çekerek, vatandaşları uyardı.İSTANBUL (İGFA) - Pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasından bu yana ilk yüz yüze Yaz Olimpiyatları 26 Temmuz'da başlayacak ve milyonlarca spor meraklısının ilgisini üzerine toplayacak.

Kaspersky uzmanları, bu dönemde dolandırıcıların, izleyicilerin parasını ve verilerini hedef aldığı dolandırıcılık faaliyetlerinde bir artış olduğuna dikkat çekti.

Dolandırıcıların, izleyicilerin ilgisinden nasıl faydalandığını anlamak için Kaspersky uzmanları Olimpiyatlarla ilgili kimlik avı web sitelerini analiz etti ve kullanılan ana temaları belirledi.

SAHTE BİLETLER

Olimpiyat Komitesinin sahte bilet satışları konusunda uyarıda bulunması ve İngiliz bir yüzücünün ailesinin Paris Olimpiyatları için bilet satın almaya çalışırken 2 bin 500 sterlin dolandırıldığına dair haberlerin ardından, Kaspersky telemetrisi de dolandırıcıların aktif olarak kimlik avı web siteleri hazırladığını doğruluyor.

Bu siteler, Olimpiyat oyunları için özel fiyatlarla bilet sunuyor veya biletleri tükenmiş etkinlikler için boşta koltukları olduğunu iddia ediyor. Bu etkili dolandırıcılık yöntemi birçok Olimpiyat sezonunda yeniden ortaya çıktı ve Kaspersky uzmanları bu tür web sitelerinin Paris 2024 etkinlikleri sırasında çoğalmasını bekliyor. Bu senaryoda kullanıcılar bir formu doldurarak hem kişisel bilgilerini hem de paralarını dolandırıcılara kaptırıyor. Sonuç olarak geçersiz biletlere sahip oluyorlar veya daha büyük olasılıkla ellerine hiçbir şey geçmiyor. Bu da hem finansal kayba hem de verilerinin Dark Web forumlarında satılmasına yol açıyor.

SAHTE KURUMSAL EŞANTİYONLAR

Birçok kuruluş, büyük ve önemli etkinlikler sırasında çalışanları, iş ortakları ve müşterileri için çekilişler düzenliyor. Yakın zamanda Kaspersky uzmanları, bir Fransız bankasını taklit eden ve etkinlik bileti kazanma şansı vaat eden sahte bir sayfayı ortaya çıkardı. Çalışanlar, internet hesabı giriş bilgileri ve şifreleri de dahil olmak üzere kişisel bilgilerinin yer aldığı bir formu doldurmaya ikna ediliyor. Bu, dolandırıcıların kurbanların kurumsal kaynaklarına sızmasına ve potansiyel olarak kötü amaçlı içeriği daha fazla yaymasına olanak tanıyor.

Kaspersky uzmanları, Olimpiyat Oyunları sırasında dolandırıcılıktan korunmak için şu ipuçlarını paylaştı:

Orijinalliği doğrulayın. Bilet, ürün veya hizmetleri yalnızca resmi ve saygın kaynaklardan satın alın. Yetkili satıcılar için etkinliğin resmi web sitesini kontrol edin.

Fırsatlara şüpheyle yaklaşın. Özellikle bilinmeyen kaynaklardan gelen büyük indirimlere ve özel fırsatlara karşı dikkatli olun.

Verilerinizi güvence altına alın. Bilmediğiniz web sitelerinde kişisel ve finansal bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının. URL'de “https” ve tarayıcı çubuğunda bir asma kilit sembolü arayarak web sitesinin güvenli olduğundan emin olun.

Güvenlik yazılımı kullanın. Kötü amaçlı yazılımlara ve kimlik avı saldırılarına karşı korunmak için antivirüs ve güvenlik yazılımınızı güncel tutun. Kaspersky, kullanıcılarını her türlü kimlik avı ve dolandırıcılıktan korur.

Kendinizi eğitin. Yaygın dolandırıcılık taktikleri ve bunların nasıl fark edileceği hakkında bilgi sahibi olun. Siber güvenlik uzmanlarının ve resmi kaynakların güncellemelerini takip edin.