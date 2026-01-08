Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yenikent Katı Atık Depolama Alanı'nda yapılan denetimde çevre kirliliğine yol açan uygulama dolayısıyla 1 milyon 869 bin TL idari para cezası uyguladı.

BURSA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da kötü koku ihbarı üzerine Yenikent Katı Atık Depolama Alanı'nda inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, çöplerin düzenli depolama yerine ayrıştırılmadan, vahşi şekilde depolandığı tespit edildi.

Bunun üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, ilgili kanun uyarınca çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle 1 milyon 869 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık yetkilileri, denetimlerin çevre sağlığının korunması ve atık yönetimi standartlarının uygulanması amacıyla kararlılıkla süreceğini vurguladı.