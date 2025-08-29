Daha önce Tarkan için hazırladığı araçla büyük ses getiren, Cumhurbaşkanlığı filosuna ve Suudi Kralı’nın özel araçlarına imza atan Ertex, bu kez sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen için dudak uçuklatan bir VIP araç tasarladı.İSTANBUL (İGFA) -Rossoslardan bile daha donanımlı olarak tanımlanan özel araç, Reynmen’in yakın zamanda evlendiği eşi için tasarlandı. İç mekânda dünyaca ünlü moda markası Ralph Lauren’in İtalya’dan getirilen kumaşları kullanıldı. Araç, yalnızca ulaşım için değil, mobil bir yaşam alanı ve hatta özel bir ofis olarak da öne çıkıyor.

Reynmen aracını ilk kez test ettiğinde, “Uçaktan bile rahat!” yorumunu yaparak tasarımın kalitesini gözler önüne serdi. VIP araçlarda artık yalnızca konfor değil, aynı zamanda teknoloji ve işlevsellik de ön plana çıkıyor.

HAYRAN BIRAKAN DONANIMLAR

Şoför ile makam arasında yer alan protokol bölmesi, dört metreyi bulan geniş iç mekân, ısıtma ve soğutma özellikli koltuklar, özel buzdolabı, kahve makinesi, PlayStation 5 ve toplantı yapılmasına imkân veren özel düzeniyle araç, sanatçıların ve iş dünyasının gözdesi haline geldi.

Ertex’in geçmişte imza attığı özel projeler arasında, Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca için tasarladığı VIP araçlar da bulunuyor. Hatta bu araçlardan biri, içindeki akvaryum gibi sıra dışı detaylarla uzun süre konuşulmuştu. Aynı zamanda diziye sponsor olan Ertex, bu tasarımıyla da büyük ses getirmişti.