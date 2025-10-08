Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Filistin ablukasını kırmak için yola çıkan Vicdan Gemisi'nde İsrail askerlerince alıkonuldu. Milletvekili Atmaca, kuşatma hattına yaklaşırken kaçırıldı; diğer milletvekillerine ulaşılamıyor.

BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Filistin ablukasını kırmak ve özgürlük mücadelesine destek vermek amacıyla Akdeniz'de seyrederken İsrail güçleri tarafından alıkonuldu.

Alınan bilgiye göre olay, 8 Ekim 2025 sabahı Vicdan Gemisi'nin kuşatma hattına yaklaşması sırasında gerçekleşti.Gazze'ye umut taşıyan gemideki ekip, bu sabah İsrail donanmasının kuşatma hattına yaklaşırken operasyonla durduruldu.

Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, milletvekillerinin yaklaşık 15 gün Tunus'ta bekledikten sonra İtalya'dan Freedom Flotilla ekibine katılarak rotalarını Gazze'ye çevirdiği belirtilirken, Vicdan Yolculuğu'nun 8. gününde Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'nın video mesajında, 'Özgür Gazze için denize açıldığımız bu yolculuk, abluka zincirini kırmak ve zulme sessiz kalan iktidarları harekete geçirmektir. Türkiye'deki Filistin destek mitinglerinin fiili adımlara dönüşmesini istiyoruz' dediği hatırlatıldı.

DİĞER MİLLETVEKİLLERİNE DE ULAŞILAMIYOR!

Özgürlük Filosunda bulunan Saadet Partili Milletvekilleri Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve Filistin sevdalısı diğer aktivistlerin işgalci İsrail askerleri tarafından zorla alıkonulmuş ve kaçırıldığı belirtilirken, kendileriyle şu an itibariyle kendileriyle hiçbir şekilde iletişim kurlamadığı belirtildi.

Açıklamada, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'nın İsrail askerleri tarafından alıkonularak bilinmeyen bir rotaya götürüldüğü, diğer milletvekillerine de ulaşılamadığı bildirildi.