ANKARA (İGFA) - Veteriner Hekim-Sen, 2024 yılı koruyucu giyim yardımı kapsamında TACREO kartı almayan üyeleri adına açtığı davadan olumlu sonuç aldı.

Sendika tarafından yapılan açıklamaya göre, Kocaeli 2. İdare Mahkemesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koruyucu giyim yardımıyla ilgili uygulamasını hukuka aykırı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Sendika açıklamasında, kararın üyelerin emeğini ve yasal haklarını koruma açısından önemli bir kazanım olduğu vurgulandı. Açıklamada, 'Üyelerimizin emeğini ve yasal haklarını hiçbir 'ihale' oyununa kurban ettirmeyiz' ifadelerine yer verildi.

Veteriner Hekim-Sen, alınan yargı kararının benzer uygulamalara karşı emsal teşkil edeceğini belirterek, üyelerinin haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.