Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ege Gübre Limanı'ndan olumsuz hava koşulları nedeniyle acil kalkış yapan HAMID-S adlı kuruyük gemisinin karaya oturduğunu, gemideki 18 denizcinin güvenli şekilde tahliye edildiğini açıkladı.
İZMİR (İGFA) - Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ege Gübre Limanı açıklarında yaşanan deniz kazasına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Gübre Limanı'ndan hava muhalefeti nedeniyle acil kalkış gerçekleştiren HAMID-S isimli kuruyük gemisi, seyrüsefer sırasında karaya oturdu.
Kaptanın talebi üzerine gemide bulunan 18 denizci, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan emniyetli şekilde tahliye edildi.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü açıklamasında, gemiye ilişkin incelemelerin ve kurtarma çalışmalarına yönelik planlamanın Aliağa Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi. Hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle birlikte kurtarma faaliyetlerinin başlatılacağı ifade edildi.