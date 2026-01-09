Bunlar da ilginizi çekebilir

Denizcilik Genel Müdürlüğü açıklamasında, gemiye ilişkin incelemelerin ve kurtarma çalışmalarına yönelik planlamanın Aliağa Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi. Hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle birlikte kurtarma faaliyetlerinin başlatılacağı ifade edildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Kaptanın talebi üzerine gemide bulunan 18 denizci, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan emniyetli şekilde tahliye edildi.

İZMİR (İGFA) - Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ege Gübre Limanı açıklarında yaşanan deniz kazasına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Gübre Limanı'ndan hava muhalefeti nedeniyle acil kalkış gerçekleştiren HAMID-S isimli kuruyük gemisi, seyrüsefer sırasında karaya oturdu.

