İBB ile Eyüpsultan Belediyesi’nin ortaklaşa çalışması VETBÜS ile sokaklarda yaşayan sahipsiz minik dostlarımızın sağlık taramaları yapılıyor. Veteriner hekimler her gün 11.00 – 14.00 saatleri arasında sokaktaki dostlarımız için ücretsiz hizmet veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) ve Eyüpsultan Belediyesi’nde görevli veteriner hekimler, özel olarak hazırlanmış VETBÜS adı verilen araçla, ilçenin farklı noktalarında sokaktaki sahipsiz minik dostlarımız için ücretsiz hizmet veriyor.

Daha fazla sokak hayvanına ulaşmak amacıyla başlatılan çalışma Eyüpsultan Meydanı’nda bulunan İBB Çözüm Merkezi İletişim Noktası önünde başladı.

Çalışmanın ikinci gününde ise VETBÜS, Akşemsettin Mahallesi Alperen Caddesi Akşemsettin Mahalle Muhtarlığı önüne geldi.



SAĞLIK TAARAMASINDAN MİKROÇİP UYGULAMASINA

Veteriner hekimler burada sokak hayvanlarına sağlık taraması, aşılama, iç-dış paraziter ile mikroçip uygulaması yaptı. Yapılan kontrollerde ciddi bir hastalığı olmayan minik dostlara ayakta tedavi uygulandı. Mikroçiple kimliklendirilen minik dostların sisteme kaydı yapıldı.



2 AYDA 280 SOKAK HAYVANINA SAĞLIK TARAMASI

VETBÜS ile 2 ayda yaklaşık 280 sokak hayvanına sağlık taraması ve parazit uygulaması yapıldı.

Yapılan kontrollerde durumu kötü olan hayvanlar İBB’ye ait hayvan bakım evlerine götürülüyor. Hayvanlar sağlıklarına kavuşana kadar burada tedavi ediliyor.

VETBÜS 4 Temmuz çarşamba günü ise Güzeltepe Mahallesi Üç Tepe Sokak ESMEK Mesleki Eğitim Kursu önünde olacak.