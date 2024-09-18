Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında yapay zekanın da desteğiyle sahte faturayla vergi kaçakçılığı yapanları sıkı takibe aldıklarını açıkladı. 4 bin 500 büyük mükelleflerden sahte fatura kullanımı tespit edilenler izaha davet edilecek.ANKARA (İGFA) - Hükümetin vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu konuda açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1836335525801668784

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapay zekanın da desteğiyle sahte faturayla vergi kaçakçılığı yapanların tespitinde ve cezalandırılmasında daha etkili yöntemleri devreye aldıklarını belirtti.

3 milyar liraliık sahte faturayı yakın takibe aldıklarını belirten Bakan Şimşek, 4 bin 500 büyük mükellefe ilişkin incelemede ilk aşamada 3 milyar liralık sahte fatura kullanımı tespit edildiğini, bu mükelleflerin izaha davet edileceğini ve izah vermeyenlerin suç yönüyle takip edileceğini duyurdu.