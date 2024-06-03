Artan fiyatlar, yüksek enflasyon ve giderek zorlaşmaya devam eden hayat şartları, vatandaşı sıkıntıya sokmaya başladı. Peki vatandaş bu şartlar altında geçinebiliyor mu?Esmanur GÜLBAHAR / Musa YEŞİLDAĞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekibi olarak sokaktaki vatandaşa mikrofon uzattık ve sorduk: Geçinebiliyor musunuz? Söz vatandaşta…

Evi kira olmadığı için ve bekar olduğundan dolayı zor da olsa geçinebildiğini belirten bir vatandaş, “Keyfi harcamam yok, tutumluyum. Buna geçinmek deniyorsa geçiniyoruz. Memleketi mahvettiler.” şeklinde konuştu.

Bir diğer vatandaş ise, “Geçinebiliyorum diyen bir vatandaşı alnından ben öpeyim.” diyerek tepki gösterdi.

“EMEKLİNİN GEÇİNMESİ MÜMKÜN MÜ?”

Mevcut ekonomide geçinemediğini söyleyen bir vatandaş, “Benim emekli maaşım, diğer emekli maaşlarından yüksek olmasına rağmen geçinemiyorum. Emeklinin geçinmesi mümkün mü? Bırakın emekliyi çalışanın da geçinmesi mümkün değil.” dedi.

VATANDAŞ HEM EMEKLİ HEM DE ÇALIŞIYOR

Hem emekli olduğunu hem de çalıştığını ve bu şekilde geçinebildiğini vurgulayan vatandaş, “Çalışarak geçinebiliyorum ama sadece emekli maaşıyla geçinemem. Emeklilerin hakkını 6 milyon Suriyeliye verirsen geçinmek zor. Herkes benim gibi çalışamaz. Adam 75 yaşında, nasıl çalışsın? Nereden geliri olsun? Memleket sorunları çok büyük, inşallah düzelir.” ifadelerini kullandı.

“EN AZ MAAŞIN 50 BİN LİRA EKMEĞİN DE 5 LİRA OLMASI LAZIM”

Maaşa zam yapılmasından ziyade ürünlerin fiyatının düşmesini isteyen bir vatandaş, “Bir gece kulübünde çalışıyorum. Ona rağmen geçinemiyorum. En az maaşın 50 bin lira olması lazım, ekmeğin de 5 lira olması lazım. Bir yerden verip bir yerden almanın anlamı yok. Kimse maaşa zam istemiyor, ürünlerin fiyatlarının düşmesini istiyoruz. Zam yapmakla olmuyor.” dedi.

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Emeklilerin çoğunun perişan halde olduğunu ve hükümete oy vermediklerini belirten bir vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

“Ben, bize yanlış yapana hakkımı helal etmem. Adalet böyle olmaz. Allah emrediyor, ‘Adalet, ölçülü olacak.’ diyor. Bu seçimde oyunu kullanmayan çok emekli var. Oyunu kullanan da hükümete vermedi. Emeklilerin çoğu perişandır. Allah hesabı soracak. Memura yüzde 80-85 verdin, oradan yüzde 5’i kesip bana verecektin. Allah ıslah etsin, hakkımı helal etmiyorum.”