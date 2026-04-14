Vatan Bekçileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdülkadir Durgut, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde gerçekleştirilen provokatif eyleme sert tepki göstererek, 'Milletimizin kutsallarına uzanan her girişimin karşısındayız' dedi.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Vatan Bekçileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdülkadir Durgut, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde gerçekleştirildiği belirtilen provokatif ve saygısız eyleme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Durgut, söz konusu eylemi şiddetle kınadıklarını belirterek, 'Hiç kimse bu milletin kutsallarına dil uzatamaz, değerlerine meydan okuyamaz. Haddini bilmeyenlere bu devlet ve bu millet gereken cevabı her zaman vermiştir, vermeye de devam edecektir' ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayın yalnızca bir ibadethaneye değil, toplumun inanç değerlerine ve birlik duygusuna yönelik bir saldırı niteliği taşıdığını savunan Durgut, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu tür girişimlere karşı güçlü bir iradeye sahip olduğunu vurguladı. Güvenlik güçlerine de teşekkür eden Durgut, 'Bu çirkin girişime karşı anında ve kararlı müdahalede bulunan güvenlik güçlerimizi tebrik ediyoruz' dedi.

Dernek olarak milli ve manevi değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade eden Durgut, 'Kutsal değerlerimize uzanan her kirli eli kırmaya, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan her girişimin karşısında durmaya kararlıyız' açıklamasında bulundu.