Çorum Belediyesi'nin şehir içi ulaşımda çevreci ve sağlıklı yaşamı destekleyen bisiklet paylaşım sistemi ÇORBİS, uygulama ve kilit altyapısında yapılan yeniliklerle yeni bir döneme girdi.

ÇORUM (İGFA) - Daha önce kullanılan ÇORBİS uygulaması ve kilit sistemi tamamen değiştirilerek, sistem daha modern, pratik ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturuldu.

Vatandaşlar, ÇORBİS bisikletlerini App Store ve Google Play Store üzerinden indirilebilen Tazı uygulaması aracılığıyla kiralayabilecekler. Uygulama üzerinden üyelik işlemlerini tamamlayan kullanıcılar, 'Cüzdan' bölümünde yer alan Kartlarım alanından Masterpass hesaplarını ekleyerek bisiklet kiralamaya hazır hâle geliyor.

Bisiklet kiralama işlemi, bisiklet koltuğunun altında bulunan kilit bölümündeki QR kodun Tazı uygulaması ile okutulmasıyla başlıyor. Kilidin açılmasıyla birlikte kullanıcılar pedalları çevirerek sürüşlerine başlayabiliyor.

Sürüşün tamamlanmasının ardından bisikletin bir ÇORBİS istasyonuna bırakılması gerekiyor. İstasyonda bulunan kablo kilidi ile koltuğun arkasındaki arka kilidin kapatılmasının ardından, Tazı uygulaması üzerinden bisikletin fotoğrafı çekilerek kiralama işlemi sonlandırılıyor.

YILLIK VE 3 AYLIK ABONELİK ÜCRETİ KALKTI

Yeni dönemde abonelik sisteminde de önemli bir değişikliğe gidildi. Daha önce uygulanan yıllık ve 3 aylık abonelik ücretleri kaldırıldı. Bu düzenleme ile bisiklet kullanımının daha geniş kitlelere ulaşması ve sağlıklı yaşam alışkanlığının teşvik edilmesi hedeflendi.

ÇORBİS'te yeni fiyat tarifesi de yürürlüğe girdi. Buna göre bisiklet kiralama bedeli 3 TL, dakika başına kullanım ücreti ise 0,30 TL olarak belirlendi.