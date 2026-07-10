İçişleri Bakanlığı, Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 333 kilogram skunk ele geçirildiğini, uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Van'da uyuşturucu madde imalatçıları ve kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 333 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu sevkiyatına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, yabancı uyruklu kişilerin kullandığı bir TIR ile uyuşturucu madde taşınacağı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda araçta yapılan aramalarda 333 kilogram skunk ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu madde kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Van'da Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; 333 kg Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıkları: pic.twitter.com/5s6CugJ4xY — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 10, 2026

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelenin güvenlik güçlerinin kararlı çalışmalarıyla kesintisiz sürdürüldüğü vurgulanırken, operasyonda görev alan Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür edildi.