SASKİ, vefat, taşınma ve mülkiyet değişikliği nedeniyle aboneliğini üzerine almayan vatandaşları son kez uyardı. Daha önce SMS ile bilgilendirilen yaklaşık 35 bin kullanıcı için son başvuru tarihi 10 Ağustos olarak açıklanırken, bu tarihten itibaren gerekli işlemleri tamamlamayan abonelikler hakkında yasal süreç başlatılacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su aboneliklerinde kayıtların güncellenmesi amacıyla vatandaşlara önemli bir hatırlatmada bulundu.

Vefat, taşınma veya mülkiyet değişikliği gibi nedenlerle aboneliği kendi adına bulunmayan kullanıcıların, işlemlerini 10 Ağustos Pazartesi gününe kadar tamamlaması istendi.

Kurum tarafından yapılan incelemelerde, fiili kullanıcı ile abonelik sahibinin farklı olduğu yaklaşık 35 bin abonelik tespit edildi. Süreç kapsamında tüm abonelik sahiplerine SMS yoluyla bilgilendirme yapılırken, abonelik devir işlemlerini henüz gerçekleştirmeyen vatandaşların belirtilen süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerektiği hatırlatıldı.

10 AĞUSTOS'TAN SONRA YASAL SÜREÇ İŞLEYECEK

Aboneliklerin fiili kullanıcı adına kayıtlı olması hukuki işlemlerin sağlıklı yürütülmesi, hizmet süreçlerinin doğru şekilde sürdürülebilmesi ve olası hak kayıplarının önlenmesi açısından önem taşıyor. Bu nedenle gerekli işlemleri 10 Ağustos tarihine kadar tamamlamayan abonelikler hakkında ilgili mevzuat kapsamında yasal yaptırımlar uygulanacak.

DEVİR İŞLEMLERİ NASIL YAPILIYOR?

Devir işlemleri SASKİ abone merkezleri veya ilçe şube müdürlüklerine bizzat müracaat edilerek yapılabildiği gibi, kurumun resmi internet sitesi olan www.sakarya-saski.gov.tr adresi üzerinden de herhangi bir fiziksel merkeze gitmeye gerek kalmaksızın çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilebiliyor. Aboneler web sitesindeki 'Devir Abonelik' sekmesini takip ederek işlemlerini kolayca tamamlayabiliyor.