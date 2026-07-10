İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iddialar içerdiğini belirttiği karara tepki göstererek, söz konusu girişimin siyasi nitelikte olduğunu ve Türkiye'nin Kıbrıs politikasını değiştiremeyeceğini ifade etti.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda aldığı karara ilişkin açıklama yaptı. Başkan Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız iddialar içerdiğini belirttiği kararı kabul edilemez bulduğunu ve en güçlü şekilde kınadığını ifade etti.

Kıbrıs meselesine taraflı bir anlayışla yaklaşıldığını savunan Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını yok sayan siyasi nitelikteki girişimlerin herhangi bir hükmü ve değeri bulunmadığını belirtti.

Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddialar içeren kararı kabul edilemez buluyor, en güçlü şekilde kınıyorum.



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Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne desteğini sürdüreceğini vurgulayan Duran, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun her platformda savunulmaya devam edeceğini kaydetti. Duran, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile adaya barış ve güvenlik getirdiğini ifade ederek, siyasi saiklerle alınan kararların bu gerçeği değiştiremeyeceğini ve Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki kararlı duruşunu gölgeleyemeyeceğini belirtti.