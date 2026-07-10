Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla mücadele kapsamında İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, suç gelirlerinin aklanması ve uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilgili tüm kurumlarla güçlü koordinasyon içinde kara para aklama, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgi veren Gürlek, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini aktardı.

Şüphelilerin kripto hesaplara yüksek miktarda para aktardığı, bu tutarların USDT'ye çevrilerek dış cüzdanlara gönderildiği ve suç gelirlerinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edilirken, soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bakan Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ile uyuşturucu kullanımını özendiren yayınlara yönelik operasyon başlatıldığını bildirdi.

10 ayrı soruşturma kapsamında 25'i cezaevinde bulunan toplam 119 şüphelinin eylemlerinin tespit edildiğini belirten Gürlek, 88 şüphelinin 89 farklı adresine eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Gürlek, operasyonları koordine eden ve sahada görev yapan adli ve kolluk birimlerine teşekkür ederek, adalet teşkilatı, güvenlik güçleri ve ilgili kurumlarla birlikte suç ve suçluyla mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.