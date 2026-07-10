İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 olmak üzere toplam 54 firari suçlunun 12 farklı ülkeden yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA)- İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan firari suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 olmak üzere toplam 54 firari suçlunun Gürcistan, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, firarilerin yakalanma sürecinin Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, Adalet Bakanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) daire başkanlıklarının ortak çalışmasıyla yürütüldüğü belirtildi.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan etkin iş birliği sayesinde firarilerin yakalanarak Türkiye'ye getirildiği aktarılan açıklamada, organize suç örgütü üyeleri ile uyuşturucu suçlarından aranan şüphelilerin adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda görev alan emniyet personeli ile katkı sağlayan Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ederek, uluslararası iş birliğiyle yürütülen suç ve suçluyla mücadelenin kesintisiz devam edeceğini bildirdi.