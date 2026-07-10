İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yağma, tehdit, kasten yaralama ve mala zarar verme gibi çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi.

Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yağma, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve mala zarar verme başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen organize suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Organize Suç Örgütüne Eş Zamanlı Operasyon????



▪️Yağma, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,

▪️Kasten yaralama ve mala zarar verme başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı: pic.twitter.com/Yl0LuY654k — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) July 10, 2026

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, şehir eşkıyalarına yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.