Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası yeniden inşa sürecinde hayata geçirilen yatırımları anlattı.

MALATYA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Malatya programı kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Sami Er, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve ilgili bakanlıkların desteğiyle kentte 124 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini söyledi. Malatya'yı yalnızca depremin izlerini silen değil, geleceğe hazırlanan bir şehir olarak yeniden planladıklarını ifade eden Er, çok merkezli şehir modeli doğrultusunda ulaşım, altyapı, çevre, sanayi, içme suyu, raylı sistem, gençlik ve spor yatırımları başta olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Başkan Er, Kuzey Kuşak Yolu'nun tamamlandığını, ikinci viyadük ve alternatif ulaşım yollarının yapımının sürdüğünü, hafif raylı sistem projesinin onaylandığını belirterek, Fırat Havzası'ndan Malatya'ya alternatif içme suyu temin edecek projenin de yatırım programına alındığını ifade etti. Kentte çevre yatırımlarına da ağırlık verdiklerini dile getiren Er, ileri biyolojik arıtma tesisleri, yeni katı atık projeleri ve enkaz geri dönüşüm tesisiyle çevre altyapısının güçlendirildiğini kaydetti.

Gençlik ve kültür alanında ise yaklaşık 4 milyar liralık yatırım planlandığını belirten Er, yeni spor kompleksleri, gençlik merkezleri ve kütüphanelerin hizmete sunulduğunu söyledi. Sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkan Sami Er'e yürütülen projeler dolayısıyla teşekkür ederek, 'Çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında Bakan Işıkhan, belediye bünyesinde hizmet veren ve bölgenin en büyük kütüphanelerinden biri olarak hizmete açılan Şehir Kütüphanesi'ni de gezdi. Yaklaşık 6 bin 400 metrekarelik alanda hizmet veren kütüphanede öğrencilerle sohbet eden Işıkhan, 'Harika bir kütüphane olmuş. Amfi şeklindeki yapısı da çok güzel. Tebrik ediyorum.' dedi. Başkan Sami Er ise 7 gün 24 saat açık olan kütüphanenin kısa sürede 8 bin 500 üyeye ulaştığını belirterek, gençlerin güvenli ve modern bir ortamda ders çalışabilmeleri için tüm imkânların ücretsiz olarak sunulduğunu ifade etti.