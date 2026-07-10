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Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Şüphelinin 10 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edildiği ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 8 Temmuz 2026 tarihinde mezarlıkta mezarlara zarar verildiğinin bildirilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar ilçesinde bulunan Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda meydana gelen tahribatla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar'daki Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda mezarlara yönelik tahribat iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında bir şüphelinin tespit edilerek gözaltına alındığını açıkladı.

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