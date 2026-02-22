Van'da Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü kitap tahlili programı kapsamında yazar Yetkin Albert öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşi, ortak kitap analizi ve imza etkinliğiyle tamamlanan programda gençlerin eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

VAN (İGFA) - Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen kitap tahlili programı, bu kez uluslararası yazar Yetkin Albert'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplum Destekli Polislik Şubesi koordinesinde hayata geçirilen etkinlikte polisler, öğrenciler ve yazar aynı masa etrafında buluştu.

Program, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında planlandı.

Kitaplarla çevrili bir ortamda düzenlenen buluşmada öğrenciler, önceden belirlenen eserler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Karakter çözümlemeleri ve ana fikir tartışmalarının yapıldığı oturumda Yetkin Albert, metin çözümleme yöntemleri hakkında rehberlik etti. Albert, eğitimin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını vurgulayarak, okuma disiplininin erken yaşta kazanılmasının bireyin düşünce derinliğini artırdığını söyledi.

'Bir metni anlamak, hayata daha geniş bir pencereden bakabilmeyi sağlar. Analiz eden genç; sorgular, üretir ve yönünü daha sağlıklı çizer' diyen Yetkin Albert, okuyan ve düşünen bir gençliğin toplumun en güçlü teminatı olduğunu ifade etti.

'50 ÖĞRENCİYLE DEVAM EDİYORUZ'

Programda görev alan Komiser Zehra Sarıbaş, projeye 50 öğrencinin katıldığını belirterek, gençleri sosyal medyanın zararlı etkilerinden uzaklaştırıp sosyokültürel etkinliklere yönlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Sarıbaş ayrıca kitap tahlili sonrasında öğrencilere kitap hediye edildiğini aktardı.

Etkinlik, öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen imza bölümü ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

İnteraktif atmosferde geçen program, emniyet teşkilatının eğitime yönelik sosyal projelerine örnek bir çalışma olarak dikkat çekti.