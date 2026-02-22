Kış aylarında hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle su say açları ve borularda donma kaynaklı hasarlar artıyor. İzocam, doğru yalıtım uygulamalarıyla hem donma kaynaklı patlamaların önlenebileceğini hem de sıcaklığın korunarak tesisatların daha verimli çalışmasının sağlandığını vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye yalıtım sektörüne 60 yıldır liderlik eden İzocam, kış mevsiminin kendini hissettirmeye başladığı bu dönemde, su sayaçları ve borularda yaşanabilecek donma riskine karşı tüketicileri uyararak önemli bir hatırlatma yaptı.

Kış aylarında sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle, açıkta olan su boruları ve sayaçlar donma nedeniyle sıkça patlıyor. Bu durum, her yıl yüzlerce su sayacının bozulmasına ve su borularının hasar görerek su kayıplarına yol açıyor.

İzocam, su boruları ve sayaçlarının doğru şekilde yalıtılmasıyla, donma nedeniyle oluşan patlamaların önlenebileceği konusunda uyarıyor. Boru çapı, çevre sıcaklığı ve yalıtım kalınlığı, boru ve sayaçların dayanıklılığını etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Uygun yalıtım kalınlığı, suyun donma süresini ciddi ölçüde geciktirerek boru ve sayaçların korunmasına yardımcı oluyor.

Kolay uygulanabilen İzocam Vana Ceketi, su sayaçlarının donma nedeniyle patlamasını önleyen etkili bir çözüm sunuyor. Vanalar için özel üretilen, dış yüzeyi silikonlu cam kumaşı kaplı bu özel yalıtım ceketi; kapalı ya da açık ortamlarda kullanılan pistonlu, küresel, kelebek vanalar ve pislik tutucuların ısı yalıtımında güvenilir koruma sağlayarak donmayı engelliyor.

TESİSAT YALITIMI, MEKANLARDA KONFOR VE GÜVENLİK İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

İzocam, yalıtım denildiğinde çoğunlukla bina cephesi ve çatı uygulamalarının akla geldiğini ancak tesisat yalıtımının da en az bina yalıtımı kadar kritik bir rol oynadığını vurguluyor. Isıtma ve soğutma tesisatlarının yalıtılması, binaların çok daha hızlı iklimlendirilmesini ve elde edilen sıcaklığın uzun süre korunmasını sağlayarak hem konforu artırıyor hem de enerji kayıplarının önüne geçiyor.

Tesisat yalıtımı yapılmış olan binalarda, örneğin kış aylarında yanan kalorifer kazanından binaya dağılan borulardaki sıcak su, dairelere ulaşana kadar sıcaklığını ve dolayısıyla enerjisini koruyor. Aksi durumda ise, daireye ulaşana kadar borulardaki sıcaklık düşüyor, daire geç ısınıyor ve dönüş borusundaki su daha fazla soğuduğu için kazanın bunu tekrar ısıtması için daha fazla yakıt (enerji) harcaması gerekiyor. Borulardaki sıcaklığın belli bir derecenin altına düşmesi de kazanın verimliliğini düşürüyor. Borulardan geçen su sıcaklığının korunması ise ancak yalıtım sayesinde sağlanıyor. Sıcak su tesisatında ve iç ortam kullanımlarında camyününden imal edilen İzocam Prefabrik Camyünü Boru ile is tenilen enerji verimliliğine erişme imkânı sağlanıyor.

EKONOMİK, GÜVENLİ VE SAĞLIKLI MEKÂNLAR İÇİN TESİSAT YALITIMI ŞART

Su tesisatında yalıtım yapmak, bireysel kullanıcılardan esnaf ve sanayicilere kadar her kesimi zorlayan enerji maliyetlerindeki artışa da çare oluyor.

Yalıtım sektörünün lider markası İzocam, binalardaki ısıtma ve soğutma tesisatlarının yalıtılmasının, istenen sıcaklığa ve konfor şartlarına hızlı ulaşılmasının yanında sıcaklığın uzun süre korunmasını mümkün kılarak enerji tasarrufu sağladığını vurguluyor.

Tesisat yalıtımı yalnızca enerji tüketimini düşürmekle kalmıyor; doğru kalınlıkta yalıtım yapılması boru ve ekipman kapasitelerinin optimize edilmesine imkân tanıyarak ilk yatırım maliyetlerinde de avantaj sağlıyor. Ayrıca yoğuşmanın önlenmesiyle nem, küf ve korozyon gibi yapısal problemler ortadan kalkıyor; iç mekân hava kalitesi y ükseliyor ve yaşam alanlarında daha konforlu bir ortam yaratılıyor.

Güvenlik açısından da tesisat yalıtımı önemli bir rol üstleniyor. Özellikle yangın yalıtımı, olası bir yangın durumunda alevlerin tesisat üzerinden yayılmasını yavaşlatarak riski azaltıyor ve tahliye için kritik zaman kazandırıyor.

TESİSAT YALITIMI SONRADAN DA YAPILABİLİYOR

İzocam, kentsel dönüşümle yenilenen binalarda tesisat yalıtımının daha yaygın hale geldiğini ancak mevcut binalarda da bakım ve onarım süreçleri kapsamında kolaylıkla uygulanabildiğini belirtiyor. Tesisat yalıtımı yapılırken en önemli nokta, tesisat hatlarının ulaşılabilir olması. Yalıtım türü ve kalınlığı; taşınan akışkanın sıcaklığına, ortam koşullarına ve yalıtım ihtiyacına göre uzmanlar tarafından belirleniyor.

Camyünü prefabrik borular ve vana ceketleriyle yapılan uygulamalar, kolay montaj imkanı ile öne çıkıy or. Yanmaz yapısı ve yüksek sıcaklıklarda performansını koruyan camyünü ürünler, içinden sıcak akışkan veya gaz geçen ısıtma sistemlerinde en etkili çözümlerden biri olarak kabul ediliyor. Vana ceketlerinin esnek formu ve pratik uygulanabilirliği ise bakım süreçlerinde büyük avantaj sağlıyor.

İzocam, tesisat yalıtımının uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini hatırlatarak, borularda açıklık kalmayacak şekilde kesintisiz yalıtım yapılmasınının, tüm vana ve ekipmanların uygun kalınlıkta yalıtımla kaplanabilmesi için de boruların etrafında yeterli mesafe bırakılmasının kritik önem taşıdığını vurguluyor.