Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Büyük STK İftar Buluşması' bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Katılımın yüksekliğine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 'Bu birlik ve beraberlik bizim için çok kıymetli' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları için Kocaeli Kongre Merkezi'nde bir iftar programı düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın ev sahibi olduğu 'Büyük STK İftar Buluşması'na AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Kamil Akın, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, kent genelindeki 820 esnaf odası, akademik meslek örgütleri, sendikalar, kooperatifler ve hemşeri derneğinin başkan, yönetici ve üyeleri katıldı.

'BU BİRLİK KOCAELİ İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

İftar programında selamlama konuşması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın katılımın yüksekliğinin çok önemli olduğunu vurguladı. Büyükakın, 'Bu birlik ve beraberlik bizim için çok kıymetli. Geldiniz ve güç verdiniz. İyi ki varsınız. Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Allah, hepinizi ailelerinizle birlikte bayrama kavuşturmayı nasip etsin. Her birinizi muhabbetle selamlıyorum' dedi. Milletvekili Veysel Tipioğlu da, 'Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Sivil toplum kuruluşları, gelenek ve göreneklerimizin geleceğe taşınması açısından son derece önemliler. Her biriniz çok önemli görevler yürütüyorsunuz' ifadesini kullandı.

Büyük buluşmada Kur'an-ı Kerim tilaveti getirildi. Ardından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ilahiler seslendirdi. Protokol üyeleri ve yaklaşık bin katılımcı, hep birlikte oruçlarını açtı. Yemek duasını ise Diyanet-Sen Kocaeli Şube Başkanı Çetin Kıranşal yaptırdı. Programın sonunda Turan Elleri Ozanlar Yazarlar ve Şairler Derneği Genel Başkanı Gökalp Şentürk, Türk Dünyası'na yönelik katkılarından dolayı Başkan Büyükakın'a Zülfikar hediye etti.