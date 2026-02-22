Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Ramazan ayının ilk günlerinde dikkat çeken bir uygulamaya imza attı. Ağrı Belediyesi tarafından iftar çadırı kurulmadığı kentte, Nadiriye Camii'nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na verdiği talimatla iftar organizasyonu başlatan Dr. Bozkurt, ilk iftarını da protokol olmadan vatandaşlarla birlikte açtı.

AĞRI (İGFA) - Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, eşi ile birlikte katıldığı iftarda herhangi bir resmi protokol heyetini yanına almadan vatandaşlarla aynı sofraya oturdu. İftar öncesinde yemek dağıtımına da katılan Vali Bozkurt, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu sahada birebir yaşattı.

Nadiriye Camii'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla sohbet eden ve iftarını halkla birlikte açan Dr. Bozkurt'un bu yaklaşımı, kentte geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar, protokolden uzak, samimi ve mütevazı bir şekilde gerçekleştirilen iftar programını takdirle karşıladı.

Atanmış bir vali olarak sahada 'gönül belediyeciliği' kavramına karşılık adeta 'gönül valiliği' anlayışını ortaya koyan Dr. Önder Bozkurt'un bu adımı, devletin sıcak yüzünü gösteren bir örnek olarak değerlendirildi. Resmi makamın mesafeli görüntüsünden uzak, halkla iç içe bir profil çizen Bozkurt'un bu yaklaşımı özellikle dar gelirli vatandaşlar nezdinde olumlu karşılık buldu.

Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilen bu iftar organizasyonu, yalnızca bir yemek programı değil; aynı zamanda kamu yönetiminde samimiyet ve sahicilik mesajı olarak yorumlandı.