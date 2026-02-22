Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir'in Uluderbent Mahallesi'nde yıllardır süren içme suyu sorununu çözmek amacıyla 1.600 metrelik yeni ana terfi hattı çalışması başlattı. Karayollarının altından geçtiği için sık sık arızalanan eski hat devre dışı bırakılırken, mahalleye yeni güzergahtan çift hat içme suyu terfi hattı döşeme çalışması başlatıldı.

MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapıyı güçlendirme hedefiyle yatırımlarını sürdürüyor. Yatırımlar kapsamında, Alaşehir'in Uluderbent Mahallesi'nde 35 yıldır sorun yaşatan içme suyu hattında yenileme çalışması başlatıldı.

Ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı yolun altından geçen ve sık sık patlayan eski hat devre dışı bırakıldı, yeni güzergah üzerinden çift ana terfi hattının döşeme çalışması yapılıyor. Çalışmayla mahallede yaşanan su kesintilerinin kalıcı olarak sona ermesi hedefleniyor.





'İLERİYE DÖNÜK GÜZEL BİR YATIRIM'

Yıllardır süren sorunun çözüme kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Uluderbent Mahalle Muhtarı Hüseyin Karakaya, '40 yıllık mevcut hat karayollarının altından geçiyor ve sürekli sorun yaşıyorduk. Bu vatandaşlar için su kesintisi ve eziyet, belediyemiz için ise sürekli masraf anlamına geliyordu. Onarım için yapılan kazılarda yol sürekli bozuluyordu. Uluderbent Mahallemizin yıllardır kanayan yarasına kalıcı çözüm getirmek için çalışma yapılıyor. Yıllardır yapılmayan hizmeti, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu gerçekleştiriyor. Allah'ın izniyle birkaç gün sonra vatandaşın hizmetine sunulacak. Mahallem adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İleriye dönük güzel bir yatırım olacak' diye konuştu.

Alaşehir MASKİ İlçe Şefi Gökhan Bayram yapılan çalışmayla ilgili olarak, Uluderbent'te karayollarının altında hatta 35 yıldır patlaklarla mücadele edildiğine dikkati çekerek, 'Karayollarında ağır tonajlı araçların geçmesinden dolayı sürekli arızalar ve kesintiler yaşanıyordu. Burada 1600 metrelik yeni içme suyu ana terfi hattının imalatını gerçekleştiriyoruz. Artık Uluderbent Mahallemizde bu sorundan kaynaklı su kesintisi yaşamayacağız' dedi.