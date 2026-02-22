Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini arttırmak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiği sosyal deneyle, duyarlı vatandaşları fidanla ödüllendirdi. Uygulama, bireysel sorumluluk bilincini güçlendirmeyi ve daha yeşil bir Kayseri hedefini pekiştirmeyi amaçladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de çevre odaklı projelerini kararlılıkla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik örnek bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal deney, şehir merkezinin önemli yaşam alanlarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde uygulandı.

Millet bahçesinde yaya trafiğinin yoğun olduğu iki farklı noktaya bilinçli olarak bırakılan çöpler, vatandaşların çevreye karşı duyarlılığını ölçmek amacıyla gözlemlendi. Özellikle Kayseri İl Halk Kütüphanesi önündeki bank üzerine ve yürüyüş yolu kenarına bırakılan atıkları fark eden vatandaşlar, çevre temizliğine kayıtsız kalmayarak çöpleri yerden alıp çöp kovalarına attı. Sergilenen bu örnek davranış, Büyükşehir ekipleri tarafından takdirle karşılandı.

Duyarlı davranışlarıyla fark oluşturan vatandaşlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı tarafından fidanla ödüllendirildi. Günün anısına takdim edilen fidanlar, çevre bilincinin somut bir sembolü oldu.

Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı, gerçekleştirilen sosyal deneyin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda başlatılan çevre seferberliği kapsamında düzenlendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: 'Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla başlatmış olduğumuz çevre seferberliği etkinliği kapsamında vatandaşlarımızda çevre bilincini arttırmak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sosyal deney gerçekleştirdik. Millet bahçemizde yaya trafiğinin yoğun olduğu 2 noktaya bilinçli olarak çöpleri yerleştirdik. Daha sonrasında duyarlı vatandaşlarımız çöpleri fark edip çöp kovasına attılar. Biz de vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerimizi ilettik ve günün anısına fidan hediye ettik. Bu sosyal deneyin temel amacı çevreye karşı bireysel sorumluluğun arttırılması ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak. Doğayı koruma ve yeşil alanları arttırma amacıyla düzenlediğimiz bu deneyde, hem vatandaşların çevreye duyarlılığı arttırılmış oluyor hem de hediye edilen fidanları kendi elleriyle toprakla buluşturarak çevresel duyarlılıklarını pekiştiriyorlar. Daha yeşil, daha temiz bir Kayseri için çalışmalarımız sürecektir.'

Daha Yeşil Bir Kayseri İçin Kararlı Adımlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu anlamlı sosyal deney, çevre temizliğinin yalnızca kurumsal bir görev değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir şehir, daha temiz bir çevre ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakma hedefi doğrultusunda, çevre odaklı projelerine kararlılıkla devam ediyor.