Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van'da taşkına müdahale sonrası dönüş yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden DSİ personeli için taziye mesajı yayımladı.

ANKARA (İGFA) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen taşkına müdahale için bölgeye giden Devlet Su İşleri (DSİ) personeli görev dönüşü kaza geçirdi.

Acı haberi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Bakan Yumaklı, trafik kazasına ilişkin taziye mesajı paylaştı.

Kazanın, DSİ Van Merkez 171. Şube Müdürlüğü'nde görevli Harun Yıldız ile şoför Bahattin Adıyan'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandığını duyuran Bakan Yumaklı, yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden personele Allah'tan rahmet dileyerek, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu. Bakan Yumaklı, 'Başımız sağ olsun' ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Öte yandan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da, paylaşımında, 'Büyük teessürle vefat haberlerini aldığımız kardeşlerimize Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere, DSİ ailemize baş sağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun' ifadelerini kullandı.