Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonda milyonlarca liralık kaçak ürünü yakaladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen risk analizi ve kontrol faaliyetleri kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda büyük çaplı bir kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre 19 Nisan 2026 tarihinde Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir TIR, risk kriterleri doğrultusunda detaylı kontrole alındı. Yapılan aramalarda faturasız, belgesiz ve gümrüğe beyan edilmemiş ticari miktarda çok sayıda kaçak eşya tespit edildi. Operasyonda; 10 bin 400 adet elektronik sigara, 720 bin adet sigara filtresi, 84 adet oto parça, 215 kutu vitamin ve kişisel bakım ürünü ile 2 bin 520 adet ilaç cinsi ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam değerinin 33 milyon 179 bin Türk Lirası olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturmanın Gümrükler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdüğü bildirildi. Konu ayrıca Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekonomik güvenliğin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve halk sağlığını tehdit eden kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.