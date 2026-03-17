Van Büyükşehir Belediyesi, bitkisel atık yağların çevreye zarar vermesini önlemek ve geri dönüşümle ekonomiye kazandırmak amacıyla kent genelinde atık yağ toplama çalışması başlattı.

VAN (İGFA) - Van Büyükşehir Belediyesi, 'Ekolojik Belediyecilik' ve 'Sıfır Atık' ilkeleri kapsamında çevreyi korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde kent genelinde bitkisel atık yağların toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması amacıyla yeni bir proje daha hayata geçirildi.

Proje kapsamında kentte bulunan Aile Destek Merkezlerine (ADEM) bırakılan varillerde biriktirilen atık yağlar, belediye ekipleri tarafından düzenli aralıklarla toplanıyor. Toplanan atık yağlar lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edilerek ekonomiye kazandırılıyor.

Uzmanlar 1 litre atık yağın yaklaşık 1 milyon litre temiz suyu kirletebildiğine dikkat çekerken, bu durum özellikle Van Gölü için büyük bir risk oluşturduğunu belirtiyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje ile hem çevre kirliliğinin önlenmesi hem de Van Gölü'nün korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.