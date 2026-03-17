Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma araçlarını ücretsiz hizmete sunacak.

GAZİANTEP (İGFA) - Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tramvay, turuncu otobüs ve GAZİRAY, bayram arifesi olan 19 Mart ile bayramın ilk üç günü olan 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde 4 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek.

Uygulama ile bayram süresince şehir genelinde ulaşımın kolaylaştırılması, vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi ve toplu taşıma kullanımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bayram boyunca vatandaşların ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması için gerekli planlamaları yaptı.