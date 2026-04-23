Kokarcaların istilasına uğrayan Giresun'da Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü, tarımsal üretimi ve halk sağlığını tehdit eden kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına başladı.

GİRESUN (İGFA) - Kokarcanın barınabileceği mahallelerde yürütülen çalışmalar doğrultusunda, ekipler bölgenin geçim kaynağı olan fındık üretimine önemli oranda zarar veren zararlıya karşı sahaya indi.

Bu kapsamda ilk olarak Çıtlakkale Mahallesi'nde ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, zararlının yayılımını, üremesini önlemek ve üreticilerin mağduriyetini azaltmak amacıyla belirlenen noktalarda titiz bir çalışma yürüttü. Ekipler tarafından, yeşil alanlar, binalarda barınabileceği noktalar, metruk binalar ile yol ve kaldırımlarda ilaçlama çalışması yürütüldü.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kokarca ile mücadelenin belirlenen program dahilinde diğer mahallelerde de sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların da bu süreçte duyarlı olmalarını istedi.

Yetkililer, kışlaklara çekilen kokarcanın ilkbaharla birlikte kışlaklarından çıkmadan önce yapılan mücadelenin etkili olacağını bildirdi.