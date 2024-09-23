Van Gölü, yıllardır halk arasında fısıldanan Van Gölü Canavarı efsanesi ile yeniden gündeme geldi. Son günlerde göl kenarında yürüyüş yapan bir grup turist, su yüzeyinde dev bir yaratık gördüklerini iddia ederek bu efsaneyi yeniden canlandırdı.BURSA (İGFA)- Van Gölü Canavarı efsanesi, ilk olarak 1970’li yıllarda ortaya çıkmış ve zamanla bölge halkının yanı sıra turistler arasında da büyük ilgi görmüştür. İddialara göre, gölde yaşayan bu devasa yaratık, zaman zaman su yüzeyine çıkarak tanıklarını şaşkına çevirmiştir. Ancak, bilim dünyası bu iddiaları ciddiye almayarak, yaratığın gerçekliğine dair somut bir kanıt sunmamıştır.

VAN GÖLÜ’NÜN GİZEMLERİ

Van Gölü, sodalı suyu ve eşsiz doğal yapısıyla bilinen bir bölgedir. Gölün derinliklerinde, su altı peri bacaları ve tarihi kalıntıların bulunduğu düşünülmektedir. Bilim insanları, gölde bilinen herhangi bir dev canlının yaşamadığını belirtse de bölgedeki gizemli olaylar halk arasında heyecan yaratmaya devam ediyor.

YARATIĞIN BOYUTLARI

Efsaneye göre, Van Gölü Canavarı’nın boyu 15 metreye kadar ulaşabiliyor. Ancak bu, yalnızca halk arasında dolaşan bir söylenti. Gerçek boyutları veya varlığı hakkında kesin bir bilgi mevcut değil; zira canavar henüz resmi olarak gözlemlenmedi.

“VAN GÖLÜ'NÜN EKOSİSTEM YAPISI BİLİNEN DEVASA CANLILARIN YAŞAMASINA UYGUN DEĞİL “

Deniz Biyologu İlker Taştan konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Van Gölü'nün ekosistem yapısı, bilinen devasa canlıların yaşamasına uygun değil. Ancak, efsanelerin ve hikayelerin toplum üzerindeki etkisi göz ardı edilemez. Turistlerin gözlemledikleri şeyler, göldeki su altı akıntıları veya diğer doğal fenomenler olabilir. Bilimsel açıdan bakıldığında, bu tür efsanelerin varlığı ilgi çekici olsa da gerçekliğine dair kanıt bulmak oldukça zordur." dedi.