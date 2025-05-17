Edirne Valisi Yunus Sezer, beraberindeki heyet ile birlikte Keşan OSB Şantiyesini ziyaret ederek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Vali Sezer, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı Batuhan Ciğerci, Edirne Vali Yardımcısı- İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver Keşan İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Çam, Ulusal ve yerel basın mensupları İle birlikte Keşan Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bu ziyarette Keşan Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım çalışmaları ve OSB yatırımcı firmalar ve sanayi arsası tahsisleri ile ilgili Edirne Organize Sanayi Bölgeleri Koordinatörü Vali Yardımcısı Ömer Sevgili, Keşan OSB Bölge Müdürü Rıza Taşlıtepe ve altyapı yapım firması proje sorumluları tarafından gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Vali Sezer, Keşan OSB ile bölgeye 550-600 milyon arası yatırımın geleceğini belirtti.

Yapılan bilgilendrimelerde Keşan OSB konusunda çalışmalar konusunda şu açıklamalarda bulunuldu.

"OSB altyapı yapım işi yaklaşık %90 seviyesinde tamamlanmıştır. (yol kaplaması hariç) Parasal gerçekleşme yaklaşık %45 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yağmur suyu şebekesi tamamlanmıştır. Atık su şebekesi yüzde 70’ i bitirilmiştir. İçme suyu şebekesi tamamlanmıştır. Kullanma suyu şebekesi yüzde 30’ u tamamlanmıştır. Yol kazıları tamamlanmıştır. Yol dolguları yüzde 90’ı tamamlanmıştır. Keşan OSB’nin sanayi parselleri 62 adet ve 701.000 metrekaredir. Tahsis edilen parsel sayısı 7 adet olup toplam 315.875 metrekaredir. (Toplan sanayi parsellerinin %45’i tahsis edilmiştir.) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın tahsis onayına sunulan parsel sayısı 4 adet olup toplam 19.367 metrekaredir. (Tahsis yüzdesi %48’e çıkacaktır.) 4 – Tahsis bekleyen sanayi parsel sayısı 51 adettir. OSB’nin su ihtiyacı kendi alanı içerisinde açtığı 6 adet sondaj kuyuları ile saniyede 27 litre (günde yaklaşık 2.000 m3 ) olarak karşılanmıştır. Kuyuların pompaları bağlanacak ve ana depoya bağlantısı gerçekleştirilecektir. Doğalgaz iç hatların yapım işi altyapı yapım işimizi üstlenen ASİL İnşaat Firmasına 13.900.000 .TL karşılığında ihale edilmiş, şu anda %80 seviyesinde iş bitirilmiş ve Ağustos 2025 ayının birine kadar tamamlanacaktır. Doğalgaz iç hatların kontrolü OSB’miz adına Ankara firması olan Petrogaz Kontrol Müşavir firması tarafından kontrol ve takibi yapılmakta olup her gün sahada bulunan Saha Kontrol Mühendisinin (Makine Mühendisi) denetiminde imalatlar yapılmaktadır. Keşan OSB’nin herhangi bir yüklenici firmaya veya resmi kurum veya kuruluşlarına herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Keşan OSB’de doğalgaz altyapı işleri hariç yapılan tüm altyapı işlerinin, her gün sahada bulunan 2 kontrol mühendisi (harita ve inşaat mühendisi) tarafından kontrol ve takibi yapılmaktadır."