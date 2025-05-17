Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kongre ve Kültür Merkezinde bir yıllık değerlendirme toplantısı düzenledi. Başkan Er, “Geleceğin umudunu inşa etmek için çalışıyoruz” dedi.

MALATYA (İGFA) - Sinevizyon eşliğinde gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısı sırasında Malatya’da yapımı tamamlanan, devam eden ve projelendirilen yatırım ve hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Er, “Biz bu bir yılı sadece geçmişin yüklerini hafifletmek için değil, geleceğin umudunu inşa etmek için değerlendirdik” dedi.

Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İlçe Belediye Başkanları, Siyasi Parti il ve İlçe Başkanları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Malatya’nın geleceğine yön verecek yatırım ve hizmetler ile ilgili tanıtım filmi ile başlayan değerlendirme toplantısı devamında Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er şu ifadelere yer verdi, “Nisan ayında yapmayı planladığımız değerlendirme toplantımızı yaşamış olduğumuz don hadisesinden dolayı ertelemek zorunda kaldık. Bu süreç içerisinde Malatya'nın don hadisesinden ne kadar etkilendiğini tam vurgulamak için Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme gerçekleştirdim. Cumhurbaşkanımız ile görüşüp Ankara dönüşümüzde tekrar Sayın Milletvekillerimiz ile birlikte Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’yı Malatya’ya davet ettik. Sayın Bakanımız Malatya’ya gelerek yaşanan felaketi bizzat yerinde görerek gerekli çalışmaları başlattı. Bundan dolayı bu toplantımızı biraz ertelemiş olduk” dedi.

Başkan Er: Malatya’nın yeniden yapılanma sürecinde bir ayağımız sürekli Ankara’da

Başkan Er konuşmasının devamında, “ 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem sonrasında özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hiçbir kısıtlama ile karşılaşılmadan her türlü yardımı aldık. Malatya’nın yeniden yapılanması noktasında sürekli bir ayağımız her zaman Ankara’da oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız çalışmalar neticesinde Cumhurbaşkanımız Malatya üzerinden hiçbir zaman elini çekmedi bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bakanlarımızla ve milletvekillerimizle Malatya’nın yeniden yapılanmasında hep birlikte hareket ederek çalışmalar yürütüyoruz. Deprem bölgelerinde hiçbir kısıtlamaya gidilmedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattığımızdan beri bir ayağımız Malatya'da bir ayağımız Ankara'da oldu. Cumhurbaşkanımızla liderliğinde başladığımız çalışmalarda Cumhurbaşkanımızın eli sürekli Malatya'nın üzerinde oldu ve Cumhurbaşkanımız Malatya da olup bitenleri sürekli izleyen birisi. Ankara’ya gittiğimde görüşüyorum zaman zaman kendisi telefon ile arayarak bilgiler alıyor. Buradan şahsım ve Malatya adına bir kez daha teşekkür ediyorum.

Tasarruf tedbirlerine rağmen hiçbir şeyi Malatya'dan eksik etmedi, elimiz boş dönmedik.

Malatya’daki çalışmalarda gerçekten de çok hızlandık. Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde, bakanlarımızın çok güçlü destekleriyle Sayın Valimiz ile birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Sayın Valimize de çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz Malatya için çok büyük bir şans olduğuna inanıyorum.

Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve kamu kurumlarımızın her biriyle senkronize bir şekilde çalışarak Malatya'mızda hızlı bir ivme kazandık. Gecemizi-gündüzümüze katarak ekibimizle birlikte Malatya’yı Allah’ın izniyle altyapısı güçlü, binaları sağlam, ulaşımı kolay, çevreci ve temiz bir Malatya inşa edeceğiz. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşacağız” dedi.

Şu ana kadar 101 bin 443 bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirildiğini belirten Başkan Er, “İhalesini gerçekleştirdiğimiz bağımsız bölümün rakamı büyük bir rakam. Devletimizin gücünü burada görmekteyiz. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz gücünü gösteriyor. Malatya olarak 977 şantiye ile deprem bölgelerinde birinci sıradayız. Şantiyeleri göreyim deseniz bile bir araca binip bir ayda gezemezsiniz. Beydağı’nın eteklerine çıkın şantiyelere bir bakın Malatya’daki kule vinçleri saymakta zorlanırsınız. Bu bizim devletimizin gücünü göstermekte” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er açılış konuşmasının ardından sinevizyon eşliğinde Malatya’da yapılan hizmet, yatırım ve rezerv alanları hakkında bilgiler aktardı.