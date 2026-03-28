Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarını yerinde inceledi.

BİLECİK (İGFA) - Vali Sözer, ziyaret kapsamında İl Jandarma Komutanı ve görevli personel tarafından karşılandı. Gerçekleştirilen görüşmede, il genelinde sürdürülen güvenlik hizmetlerine ilişkin kapsamlı bir brifing alan Sözer, mevcut asayiş durumu, alınan tedbirler ve devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgi edindi.

'Vatandaşımızın huzuru önceliğimiz'

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Sözer, Bilecik genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetlerin önemine dikkat çekti. Güvenlik güçlerinin sahadaki etkin çalışmalarının toplumun refahı açısından kritik rol oynadığını vurguladı.

'Jandarma fedakârca görev yapıyor'

Jandarma teşkilatının gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade eden Sözer, 'Vatanımızın huzuru, milletimizin güvenliği için fedakârca görev yapan tüm jandarma personelimize teşekkür ediyorum' dedi.