Keşan Belediyesi'ne ait Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki su deposunda yaşanan çatlak ve sızıntı sorunu, mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Uzun süredir devam eden ve çözüm bekleyen sorun, mahalleliyi hem maddi hem de manevi olarak mağdur etmeye devam ediyor.

MEHMET AYTAÇ

EDİRNE (İGFA) - Keşan Yukarı Zaferiye Mahallesi sakinleri, mahallelerindeki su deposunda meydana gelen çatlak nedeniyle evlerinin bahçelerinin ve sokakların göle dönmesinden şikayetçi. Vatandaşlar, yaptıkları başvurulardan ise 'Tamir edersek Keşan susuz kalır' yanıtını aldıklarını iddia ediyor.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan Keşan Belediyesi su deposundaki teknik arıza, mahalle sakinleri için çileye dönüştü. Depo gövdesindeki çatlaktan sızan sular, sokağa ve çevredeki evlerin bahçelerine akarak yaşamı olumsuz etkiliyor.

'153 ŞİKAYET HATTI VE SU İŞLERİ ÇÖZÜM ÜRETEMEDİ'

Durumu defalarca Keşan Belediyesi Alo 153 Beyaz Masa hattına ve Su İşleri Müdürlüğü'ne bildirdiklerini belirten vatandaşlar, bugüne kadar somut bir adım atılmadığını ifade etti. Mahalle sakinleri, belediye yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde kendilerine; 'Buradaki çatlak sorununu çözmeye kalkarsak depoyu boşaltmamız gerekir, bu durumda da tüm Keşan susuzluk çeker' şeklinde bir cevap verildiğini öne sürdü.

MEHMET ÖZCAN'A ÇAĞRI: 'BU SORUNU DAHA NE KADAR ÇEKECEĞİZ?'

Sızan sular nedeniyle bahçelerini kullanamaz hale geldiklerini ve sokaklarda su birikintileri oluştuğunu ifade eden mahalleli, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'dan acil çözüm bekliyor. Vatandaşlar, 'Bizler bu sorunu daha ne kadar çekeceğiz? Teknolojinin bu kadar geliştiği bir devirde, koskoca belediye bir su deposundaki çatlağı şehri susuz bırakmadan tamir edemiyor mu?' diyerek tepkilerini dile getirdi.