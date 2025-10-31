Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan, Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman'ın yaşamını konu alan 'Vali Hanım' belgeseli, ilk kez Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gösterildi.

MUĞLA (İGFA) - Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen gala gösterimi, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Yapımcılığını gazeteci-yazar Özlem Özdemir'in, yönetmenliğini ise Gülay Ayyıldız Yiğitcan'ın üstlendiği belgesel, Cumhuriyet Bayramı'na anlamlı bir armağan olarak Muğlalılarla buluştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde düzenlenen gala gösterimine; Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Lale Aytaman, CHP Muğla Milletvekili Av. Cumhur Uzun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan 'Vali Hanım' Belgeseli, Lale Aytaman'ın 1991-1996 yılları arasında Muğla Valiliği görevinde bulunduğu dönemi ve bunun ötesinde; azmi, cesareti ve öncülüğüyle dolu yaşam öyküsünü konu alıyor. Belgeselde Vali Aytaman, görev süresinde karşılaştığı zorlukları, toplumdaki cinsiyet eşitsizliğine karşı verdiği mücadeleyi ve valilik döneminde hayata geçirdiği projeleri kendi anlatımıyla izleyiciye aktarıyor.

BAŞKAN ARAS: 'LALE VALİM TÜM ÖNYARGILARI KIRARAK KADINLARA ÖNCÜ OLMUŞTUR'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'İlk kadın valimiz Lale Aytaman'ın Muğla'da göreve başlaması bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. İlk olan çok izlenir ama Lale Valim tüm önyargıları kırarak diğer bütün kentlerimizdeki valilerimizin de önünü açmıştır. Valimiz sadece vali olarak kalmadı hemen ardından parlamenter olarak da görev yaptı. Umarım bundan sonra da daha çok kadın valilerimiz, bakanlarımız, cumhurbaşkanlarımız olur.' şeklinde konuştu.

VALİ AKBIYIK: 'VALİLİK, DEVLET YÖNETİMİNDE AKLIN VE VİCDANIN BULUŞTUĞU YERDİR'

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık: 'Bugün burada, Türk kamu yönetimi tarihine ilham veren bir ismin, ülkemizin ilk kadın valisi Sayın Lale Aytaman'ın hayatını konu alan 'Vali Hanım' belgeselinin ilk gösterimi için bir aradayız. Valilik, devlet yönetiminde aklın ve vicdanın buluştuğu yerdir. Bu görev; kültürden sanata, bilimden eğitime, sağlıktan spora kadar hayatın her alanına dokunan, toplumun her kesiminde iz bırakan bir sorumluluktur. Bu görevi bir kadın üstlendiğinde ise, adaletin yanına zarafet, duyarlılık ve insan merkezli bir bakış açısı da eklenir. Sayın Aytaman'a, ülkemize ve Muğla'mıza kazandırdığı değerli hizmetler için şükranlarımı sunuyorum.' dedi.