TÜRSAB ve Puzzle Travel, 8-12 Şubat'ta KKTC'de otel info programı düzenledi. 30'dan fazla acente temsilcisi, Girne, Bafra ve Gazimağusa'daki tesisleri inceledi. TÜRSAB yetkilileri de programa katıldı. Tatil planlayanlara, TÜRSAB kaydı olan acentelerden rezervasyon yapmaları uyarısı yapıldı.

Gazeteabc.com / KKTC (İGFA) - TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Temsil Kurulu (BTK), Puzzle Travel öncülüğünde 8-12 Şubat tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kapsamlı bir otel info programı gerçekleştirdi.

TÜRSAB'ın duyuruları ve katılımcı acentelerin yoğun talebi doğrultusunda organize edilen programa 30'dan fazla acente temsilcisi katıldı. 5 gün süren program boyunca sektör temsilcileri, Kıbrıs'ın önde gelen tesislerini yerinde inceleme, hizmet konseptlerini deneyimleme ve tesis yöneticilerinden detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

Girne, Bafra ve Gazimağusa bölgelerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde teknik incelemeler, sunumlar, öğle yemekli info toplantıları ve gala organizasyonları düzenlendi.

Program kapsamında Girne bölgesinde Limak, Concorde Luxury, Merit Royal Gardens, Merit Royal Diamond, Merit Royal, Merit Royal Premium, Kaya Palazzo Girne, Merit Park, Les Ambassadeurs, Chamada Girne, Dome Hotel, Lords Palace, Grand Pasha, Vuni Palace, Pia Bella Hotel ve La Terrazza Hotel ziyaret edildi.

Bafra'da Kaya Artemis ve Nuhun Gemisi otellerinde incelemeler yapılırken; Gazimağusa ve çevresinde Salamis Bay Conti Otel, Arkın Palm Beach, Cratos Premium, Mc Palace Hotel, Acapulco ve Lexsus gibi tesislerde info programları gerçekleştirildi.

Program kapsamında ayrıca Kapalı Maraş da ziyaret edilerek bölgenin turizm potansiyeli yerinde gözlemlendi.

Organizasyonda TÜRSAB'ı temsilen Başkan Engin Balta, Genel Sekreter Ömer Aydoğdu, Başkan Yardımcısı Gülşen Erice ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Sevinç yer aldı. Puzzle Travel adına ise Uğur Şahin, organizasyonun saha koordinasyonunu üstlendi.

Programa Serkan Rodop, Çağlar Ergin, Tuğçe Özten Ergin, Sena Katı, Aygen Vatansever, Serkan Gümüş, Mahmut Can Vural, Koray Sevinç, Bengi Sevinç, Abdülkadir Perk, Halil Ceylan, Ahmet Tetik, Hüseyin Salih, Ayşe İrem Karacaoğlu, Elvan Cemre Yıldırım, Muhammed Eren Turul, İlkay Molla, Hüseyin Bayrak, Nuri Çalışkan, Veli Uz, İbrahim Sevinç, Mesut Budak, Mesut Metinkaya, Ergün Turba, Gülşen Erice, Uğur Erice, Mustafa Gümüşoğlu, Nur Efsan Gümüşoğlu, Ender Çetin, Ezgi Çetin, Engin Balta ve Ömer Aydoğdu gibi çok sayıda turizm profesyoneli katıldı.

Programı ayrıca gazeteci Yüksel Baysal da takip ederek sektör buluşmasını yerinde izledi.

TATİL PLANI YAPACAKLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Yetkililer, tatil ve tur planı yapmayı düşünen vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu.

Özellikle yaz sezonu yaklaşırken, tatilcilerin rezervasyon yapmadan önce seyahat acentesinin TÜRSAB'a kayıtlı olup olmadığını kontrol etmeleri, sözleşme ve ödeme belgelerini mutlaka almaları gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, sosyal medya üzerinden yapılan kontrolsüz satışlara ve kayıt dışı organizasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Paket tur sözleşmesi, iptal-iade şartları, sigorta kapsamı ve transfer detaylarının net şekilde öğrenilmesi, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Tatil planlarının yetkili seyahat acenteleri aracılığıyla yapılmasının hem hukuki güvence hem de operasyonel güvenlik sağladığı belirtilirken, toplu alım gücü sayesinde acentelerin çoğu zaman bireysel rezervasyonlara kıyasla daha avantajlı fiyatlar sunabildiği ifade edildi.

Ulaşım, transfer, konaklama ve rehberlik hizmetlerinin tek çatı altında organize edilmesi, tatilciler için hem maliyet avantajı hem de süreç yönetiminde kolaylık sağlıyor.

Gerçekleştirilen Kıbrıs info programının da bu bilinçle, acentelerin ürün bilgilerini güçlendirmeyi ve tüketicilere daha güvenli, şeffaf ve avantajlı tatil seçenekleri sunmayı amaçladığı belirtildi.