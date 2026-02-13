Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapımı tamamlanan Gemlik Anaokulu, düzenlenen törenle eğitim öğretim hayatına başladı.

Tarık ŞEKER /BURSA (İGFA) - Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve 8 derslik olarak inşa edilen okulun açılışına protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış törenine Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gemlik Belediye Başkan Vekili Şükrü Aksu,Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Gemlik İlçe Millî Eğitim Müdürü Adnan Uluğ ile birlikte çok sayıda davetli iştirak etti.

Program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İlçe Millî Eğitim Müdürü Adnan Uluğ ve İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer birer konuşma yaparak okulun ilçeye kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Son olarak söz alan Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, okulun öğrencilere ve bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Gemlik İlçe Müftülüğü mürakıbı Mustafa Fidan tarafından yapılan duanın ardından protokol üyeleri, minik öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini kesti. Tören sonrasında davetliler okul binasını ve sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Millî Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda Avrupa Birliği fonlarıyla Bursa genelinde inşa edilen 4 anaokulundan biri olan Gemlik Anaokulu, 2 bin 155 metrekare arsa alanı üzerinde, 1.450 metrekare kapalı alana sahip zemin + 1 katlı olarak inşa edildi.

2 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 115 öğrenciyle eğitim öğretime başlayan okul, 4 ve 5 yaş gruplarında ikili eğitim sistemiyle toplam 320 öğrenciye hizmet verebilecek kapasiteye sahip bulunuyor. Yeni eğitim yuvasının, bölgedeki okul öncesi eğitim ihtiyacını tamamını karşıyacak.

Okul bünyesinde 8 dersliğin yanı sıra idari birimler, öğretmenler odası, yemekhane, mutfak, 60 kişilik ses ve ışık sistemine sahip, kulis odalı konferans salonu, asansör, yangın merdiveni ve kamera sistemi yer alıyor. Ayrıca soğutma, havalandırma, yangın, aydınlatma, profesyonel seslendirme, CCTV, telefon-data-TV altyapısı, yıldırımdan korunma sistemi, doğal gaz ve jeneratör tesisatı gibi tüm donanımlar Avrupa Birliği standartlarına uygun şekilde projelendirildi.

Gemlik Anaokulu, Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde, Ömer Halisdemir Parkı yakınında, Ova Caddesi üzerinde hizmet veriyor.