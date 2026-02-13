Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında, Artvin'de yeni evlenen ve evlilik aşamasındaki çiftler için ailenin öneminin anlatıldığı eğitim programı gerçekleştirildi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valiliğinin koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü salonunda organize edilen etkinlikte, Psikolog Sevim Köse Gürbüz, 'Gençlik Geleceğimiz, Ailemiz Gücümüz' teması ile ailenin önemi, evlilikte sağlıklı iletişim, eşler arası uyum gibi konularda sunum yaparak mutlu aile olmanın yollarını ve önemini anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevim Öz, yaptığı konuşmada, aile kurumunun toplumun en temel yapısı olduğunu belirterek, sevgiyle kurulan, emekle büyüyen ve dayanışmayla güçlenen aile yapısının korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek 10 yılı 'Aile ve Nüfus Yılı' ilan ettiğini anımsatan Öz, bunun ailenin korunması, güçlendirilmesi ve nüfus yapısının sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önem arz ettiğini söyledi.

Hayata geçirilen projelerle gençlerin evlilik sürecinde yalnız olmadıklarını hissettirmeyi, sosyal, maddi, manevi yönden destek sunmayı amaçladıklarını belirten Müdür Öz, 'İlimizde evlilik kredisine yönelik il genelinde 278 başvuru aldık. Bunlardan şu ana kadar 101'ini onaylandık. Bu veriler gençlerimizin projeye olan ilgisini ve ihtiyacın önemini açıkça ortaya koyuyor. Gençlerimizi evlilik sürecinde desteklemeyi büyük sorumluluk olarak görüyoruz. Güçlü aileler güçlü bireyleri, güçlü bireylerde güçlü toplumu oluştur' dedi. Öz, genç çiftlere yönelik yaptığı konuşmada evlilik yolculuğunda sevgi kadar anlayış, sabır ve paylaşımın da önemli olduğunu ifade etti.

Konuşma ve sunumların ardından hatıra fotoğrafı çekimi, hediye takdimi ve genç çiftlerin katıldığı pasta süsleme atölyesi etkinliği ile program sona erdi.

Programa Artvin Valisi Turan Ergün, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, Artvin Barosu Başkan Vekili Tuncer Başer, İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu ile davetliler katıldı.