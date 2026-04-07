Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Korkuteli Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılarak dernek yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Korkuteli Dernek Başkanı Adnan İmirgi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen programa; yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı.

Program kapsamında, Korkuteli yöresine özgü tarhana çorbası ikram edildi. Burada bir konuşma yapan Başkan Uysal, yerel ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Uysal, 'Bir sonraki buluşmamızda sizleri bizim tarhanamızla ağırlamak isteriz' ifadeleriyle dernek yönetimine tarhana günü düzenleme sözü verdi.

Ziyaretin sonunda Korkuteli Derneği anı defterini imzalayan Başkan Uysal, program katılımcılarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.