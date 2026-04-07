Bilecik'te kamu düzeni ve vatandaş güvenliğinin en üst seviyede sağlanmasına yönelik kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında düzenlenen 'İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı', il genelindeki güvenlik politikalarının kapsamlı şekilde değerlendirildiği önemli bir platform oldu.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurum ve kuruluşların amirleri katılırken; Bilecik genelinde yürütülen güvenlik hizmetleri tüm yönleriyle ele alındı. Asayişten terörle mücadeleye, mali ve organize suç örgütlerinden düzensiz göçe kadar geniş bir yelpazede başlıklar masaya yatırıldı. Kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele, trafik tedbirleri ile okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri de detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, mevcut uygulamaların etkinliğinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Özellikle vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen güvenlik başlıklarında sahadaki uygulamaların titizlikle sürdürüleceği ifade edildi.

Vali Sözer, yaptığı değerlendirmede kamu düzeninin korunmasının ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin sağlanmasının en temel öncelikleri olduğunu belirterek, tüm birimlerin koordinasyon içinde kararlılıkla çalıştığını vurguladı. Sahada görev yapan güvenlik güçlerine de teşekkür eden Sözer, 'Bilecik'te huzur ve güven ortamının devamı için çalışmalarımız aralıksız sürecek' mesajını verdi.

Toplantı sonunda, il genelinde huzur ve güvenliğin sürdürülebilirliği adına alınan tedbirlerin artırılarak uygulanmaya devam edileceği bildirildi.