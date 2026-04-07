Yesevi Hareketi Derneği, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen ve yalnızca Filistinli mahkûmlara idam cezası uygulanmasını öngören yasa ile Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasına sert tepki gösterdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Yesevî Hareketi Derneği Edirne İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, dernek yöneticileri ile birlikte dernek binasında yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemenin insanlık vicdanını yaralayan, hukukun temel ilkelerini yok sayan ve ayrımcı politikaların açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Cankaloğlu açıklamasında, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen ve yalnızca Filistinli mahkûmları hedef alan idam yasasının hukuksuzluğun, ayrımcılığın ve sistematik zulmün kurumsallaştırılmasından başka bir şey olmadığını belirterek, bu adımın yalnızca bir ceza yöntemi değil; baskı, sindirme ve yok etme politikalarının yeni ve tehlikeli bir aşaması olduğunu kaydetti. 7 Ekim 2023'ten bu yana başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında yaşananlar artık bir çatışma olmadığının altı çizilen açıklamada, sivillerin hedef alındığı, kadınların, çocukların ve masum insanların hunharca katledildiği açık bir zulüm ve katliamdır. Filistin halkına yönelik bu insanlık dışı uygulamalar, tüm dünyanın gözü önünde devam ettiği kaydedildi.

Cankaloğlu açıklamasında, Filistinli mahkûmlara özel olarak düzenlenen idam yasası; uluslararası hukuka, insan haklarına ve evrensel vicdana açıkça aykırı olduğunu belirterek, bu hukuksuz girişimi en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

Öte yandan Edirne İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulmasını asla kabul etmiyoruz ve bu uygulamanın derhal sona erdirilmesini talep ettiklerini ifade ederek, 'Yesevi Hareketi Derneği olarak, mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Aziz milletimizi ve tüm insanlığı; Filistin'de yaşanan zulme, ayrımcılığa ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere karşı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası kurumları, bu hukuksuzluk karşısında somut adımlar atmaya çağırıyoruz. Devletimizin bu yönde atacağı her türlü adımı destekliyoruz. Unutulmamalıdır ki adalet herkes içindir. Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya ve Mescid-i Aksa üzerindeki baskılar sona erinceye kadar, hakikati dile getirmeye devam edeceğiz' diye konuştu.