Bursa'da Yıldırım Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Binlerce çiçek toprakla buluşmaya hazırlanırken yeni park projeleri de hayata geçiriliyor.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, bir taraftan ilçeye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ederken diğer taraftan da mevcut parklara yönelik bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte parklardaki kosa, temizlik, tanzim, budama, tamirat ve tadilat çalışmalarını yoğunlaştıran Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, binlerce mevsimlik çiçeği de toprakla buluşturmaya hazırlanıyor. Bağlaraltı Şeyh Şamil, Ertuğrulgazi Osman Gazi ve Maltepe parklarında yürütülen bakım onarım çalışmaları bitme aşamasına gelirken Yıldırım Mahallesi'nde ise bin 142 metrekarelik alana yapılacak parkın çalışmaları başladı.

45 YENİ MAHALLE PARKI

Yıldırım'ın 'yeşil'le özdeşleştiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçeye bu kimliğini yeniden kazandırmaya çalıştıklarını ifade etti. Yıldırım'ın Bursa'nın en küçük ilçelerinden birisi olmasına rağmen, nüfus yoğunluğunda ise ilk sıralarda yer aldığını hatırlatan Başkan Yılmaz, 'İnsanlarımıza nefes alabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, sosyal donatı alanları kazandırmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda 7 yıllık görev sürecimiz boyunca Yıldırım'a 1,5 milyon metrekare yeşil alana kazandırdık. 7 si son iki yılda olmaz üzere ilçemize 45 yeni mahalle parkı, 2 millet bahçesi, 5 orman parkı kazandırdık. 71 parkımızı yeniledik. Özellikle çalışmaları devam eden; Fetih Korusu, Engelsiz Yaşam Parkı, Küreklidere Orman Parkı ve Çocuk Köyü, Değirmenönü Orman Parkı ve Aliya İzzetbegoviç Parkı gibi projelerimiz tamamlandığında sadece ilçemizin yeşil alan miktarı artmayacak bu tesisler Yıldırım'ın kent kimliğine de önemli katkı sağlayacak' diye konuştu.