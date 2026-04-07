Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu çevresinde duyulan silah sesi ihbarları ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı derhâl soruşturma başlattı. Konsolosluk önündeki çatışmada ilk belirlemelere göre 2 polis yaralnırken, saldırganlardan 2'si ölü, 1'i ağır yaralı olarak ele geçirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, provokasyon kokan bir hareket olduğunu söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu.

Meydana gelen çatışmada 2 polis yaralanırken, çatışmada iki saldırgan ölü bir saldırgan da yaralı olarak ele geçirildi.

İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarları sonrası, Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı.

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili derhâl soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında 1 başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve savcıların hızla olay yerine intikal ederek incelemelere başladığı ifade edildi.

Bakan Gürlek, 'Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir' dedi.

SALDIRI ARDINDAN BAZI YOLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan Büyükdere Caddesi Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında meydana gelen asayiş olayı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı.

TEM'den Levent - Beşiktaş yönüne çıkışlar kapatılırken, Büyükdere Cad. Sarıyer yönünde trafik akışı durduruldu. Bu arada D100'den Büyükdere Caddesi'ne akış verilmiyor.

Olaylar sonrası açıklamay yapan İstanbul Valisi Davut Gül, provokasyon kokan bir hareket olduğunu belirterek, tüm yönleriyle çalışmaların başlatıldığını gereken bilgilendirmelerin yapılacağını açıkladı.

Vali Gül, saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiğini, 2'sinin ölü olarak 1'inin yaralı olarak ele geçirildiğini duyurdu.