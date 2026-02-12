Kocaeli'nin ulaşımına konfor ve rahatlık katacak olan, ilimizde tek seferde hayata geçirilen en büyük yatırım Körfezray'da aynı anda kazı yapan TBM sayısı 4'e yükseldi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Körfezray Metro Projesi planlanan takvim doğrultusunda aralıksız ilerliyor. Yer altı çalışmaları kapsamında SEKA Devlet Hastanesi çalışma sahasında kurulumu tamamlanan bir Tünel Açma Makinesinin (TBM) daha kazı çalışmalarına başlamasıyla projede aktif olarak çalışan TBM sayısı 4'e yükseldi.

KÖRFEZRAY'DA KAZI FAALİYETİ HIZ KAZANDI

Kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek Körfezray Metro Projesi'nde sahadaki ilerleme her geçen gün somut olarak görülüyor. SEKA Devlet Hastanesi şantiyesinde kurulu 2 TBM, 6 Eylül 2025 tarihinden itibaren Otogar yönünde 24 saat esaslı kazı çalışmalarını sürdürüyor. Yine SEKA Devlet Hastanesi Şantiyesinden Derince Millet Bahçesi yönünde 8 Aralık 2025'ten bu yana bir TBM kazı çalışması yapıyordu. Derince yönüne kazı yapacak olan diğer TBM'nin de kurulumu tamamlandı, aktif olarak kazı faaliyetlerine başlatıldı. Böylece SEKA Devlet Hastanesi Şantiyesinden 2 adet TBM Otogar yönüne, 2 adet TBM de Derince yönüne kazı çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

DERİNCE'DE TBM KURULUMU DEVAM EDİYOR

Derince Millet Bahçesi çalışma sahasına getirilen 2 adet TBM'nin kurulum çalışmaları ise devam ediyor. Dev köstebeklerin kısa süre içerisinde kazıya başlaması planlanıyor. Körfezray Metro Projesi'nin 28,7 kilometrelik ilk etabında yer alan 19 istasyondan 17'sinde çalışmalar eş zamanlı sürdürülürken, istasyon sahalarında kapama, fore kazık, dolgu ve zemin etüdü çalışmaları titizlikle yürütülüyor.