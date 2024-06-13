Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında, Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Müteşebbis Heyeti üyelerinin katılımıyla Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin OSB'de yapılan toplantıda, gündem maddeleri üzerinde değerlendirmelerde bulunulurken, Mardin OSB'nin istihdam konuları, projeler, alternatif yeni pazar alanları ve ihracatta ulaşım maliyetlerinin düşürülmesi konularındaki talepler görüşüldü.

Burada bir açıklama yapan Vali Tuncay Akkoyun, Mardin OSB'nin yüzde 100 doluluk oranında faaliyet gösterdiğini belirterek, 2. OSB'ye de yoğun bir talep olduğunu kaydetti.

Vali Akkoyun; "Mardin Organize Sanayi Bölgemizde, Gıda, Tekstil, Kimyasal Ürünleri ve Kozmetik, Mobilya ve diğer sektörlerde toplamda 214 firma faaliyet göstermektedir. Burada 6 bin ile 7 bin civarında istihdam sağlanmaktadır. Valiliğimiz, Kaymakamlıklarımız ve tüm kurumlarımız, memleketimizde üretim yapan, istihdamı sağlayan, yeni girişimlerde bulunan müteşebbislerin her zaman yanında oldu, olmaya devam ediyoruz. Mardin'imizdeki hizmetleri artırmak, hemşehrilerimize yaşadıkları yerde mutlu bir sürmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün Mardin OSB Yönetimi ve Müteşebbislerimizle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledik" ifadelerinde bulundu.

Toplantıya Vali Tuncay Akkoyun yanı sıra Vali Yardımcısı Fatih Eroğlu, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yılmaz Altındağ, Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Müteşebbis Heyeti üyelerinin katıldı.

Yönetim Kurulu toplantısından sonra Vali Akkoyun, Mardin OSB'de faaliyet gösteren Seramik, Ambalaj ve Tekstil Fabrikalarını ziyaret ederek, Mardin'in istihdam ve üretimine büyük katkı sağlayan Mardin OSB'in çalışmaları hakkında OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan ile fabrika yöneticilerinden bilgi aldı.